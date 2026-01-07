ПДР тест: хто з учасників руху порушує правила на дорозі з двома смугами?

Рух трактора та велосипедиста на ділянці дороги з двома смугами в одному напрямку. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з учасників дорожнього руху порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Велосипедист. Водій трактора. Обидва порушують. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Велосипедист рухається узбіччям, яке відокремлене від проїзної частини з двома смугами руху в одному напрямку суцільною лінією розмітки.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Трактор рухається лівою смугою, хоча права є абсолютно вільною. На транспортному засобі встановлено розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості 40 км/год.

Читаємо пункт 11.7 ПДР:

"Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь

№2

