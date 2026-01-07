ПДР тест: хто з учасників руху порушує правила на дорозі з двома смугами?

Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з учасників дорожнього руху порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист.
- Водій трактора.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують.
Розбір задачі
Велосипедист рухається узбіччям, яке відокремлене від проїзної частини з двома смугами руху в одному напрямку суцільною лінією розмітки.
Читаємо пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".
Трактор рухається лівою смугою, хоча права є абсолютно вільною. На транспортному засобі встановлено розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості 40 км/год.
Читаємо пункт 11.7 ПДР:
"Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".
Правильна відповідь
№2
