ПДД тест: кто из участников движения нарушает правила на дороге с двумя полосами?

Движение трактора и велосипедиста на участке дороги с двумя полосами в одном направлении. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из участников дорожного движения нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Велосипедист. Водитель трактора. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

Велосипедист движется по обочине, которая отделена от проезжей части с двумя полосами движения в одном направлении сплошной линией разметки.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Трактор движется по левой полосе, хотя правая является абсолютно свободной. На транспортном средстве установлен опознавательный знак ограничения максимальной скорости 40 км/ч.

Читаем пункт 11.7 ПДД:

"Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч, или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Правильный ответ

№2

