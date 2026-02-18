Непростой тест по ПДД: кому обязан уступить водитель автобуса на перекрестке

Тест ПДД для внимательных — кому уступит водитель автобуса
Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Какому из транспортных средств должен уступить автобус в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?
Варианты ответа
- Всем.
- Ни одному.
- Трамваю 1.
- Трамваю 2.
- Трамваю и легковому авто.
- Обоим трамваям.
Разбор задачи
Последним проедет перекресток трамвай №2, ведь он находится на второстепенной дороге, согласно знаку 2.1 "Дать дорогу". Трамвай имеет преимущество только на равнозначных дорогах.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
На главных дорогах находятся трамвай №1, автобус и красный автомобиль, о чем свидетельствуют знаки 2.3. "Главная дорога". Первым из них проедет трамвай.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Несмотря на одинаковую траекторию налево с трамваем №1, водитель красного автомобиля должен пропустить автобус, который едет прямо во встречном направлении.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Итак, водитель автобуса обязан пропустить только трамвай №1.
Правильный ответ
№3
