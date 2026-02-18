Непростой тест по ПДД: кому обязан уступить водитель автобуса на перекрестке

Сложная дорожная ситуация на перекрестке со знаками приоритета. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Какому из транспортных средств должен уступить автобус в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Варианты ответа

Всем. Ни одному. Трамваю 1. Трамваю 2. Трамваю и легковому авто. Обоим трамваям.

Разбор задачи

Последним проедет перекресток трамвай №2, ведь он находится на второстепенной дороге, согласно знаку 2.1 "Дать дорогу". Трамвай имеет преимущество только на равнозначных дорогах.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На главных дорогах находятся трамвай №1, автобус и красный автомобиль, о чем свидетельствуют знаки 2.3. "Главная дорога". Первым из них проедет трамвай.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Несмотря на одинаковую траекторию налево с трамваем №1, водитель красного автомобиля должен пропустить автобус, который едет прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Итак, водитель автобуса обязан пропустить только трамвай №1.

Правильный ответ

№3

