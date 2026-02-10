Кто проедет первым: сложный тест ПДД на приоритет в зоне ремонта

Тест ПДД для опытных водителей — кто имеет преимущество
Задача на знание требований дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На участке установлены знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны". На проезжей части нанесена временная желтая разметка 1.5, которая в соответствии с пунктом 34.1 ПДД имеет приоритет над постоянной белой.
Руководствуясь желтой разметкой, водитель белого авто, в отличие от водителя синего, не меняет полосу движения, поэтому имеет приоритет в изображенной ситуации.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Правильный ответ
№1
