Україна
Видео

Тест ПДД для опытных водителей — кто имеет преимущество

Тест ПДД для опытных водителей — кто имеет преимущество

Дата публикации 10 февраля 2026 20:40
Кто проедет первым: сложный тест ПДД на приоритет в зоне ремонта
Сложная ситуация с перестроением в зоне дорожных работ. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание требований дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

На участке установлены знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны". На проезжей части нанесена временная желтая разметка 1.5, которая в соответствии с пунктом 34.1 ПДД имеет приоритет над постоянной белой.

Руководствуясь желтой разметкой, водитель белого авто, в отличие от водителя синего, не меняет полосу движения, поэтому имеет приоритет в изображенной ситуации.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
