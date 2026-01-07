Видео
Україна
Видео

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто за кем проедет

Дата публикации 7 января 2026 19:30
Тест ПДД на перекрестке: 45% водителей дают неправильный ответ относительно очередности проезда
Схема движения на нерегулируемом перекрестке: очередность проезда автомобилей и трамвая. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким по очередности вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Первым.
  2. Вторым.
  3. Третьим.
  4. Четвертым.

Разбор задачи

Підступний тест з ПДР: назвіть черговість проїзду перехрестя

На нерегулируемом перекрестке без знаков приоритета (то есть все дороги равнозначные) трамвай поворачивает налево, а все автомобили проезжают прямо.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, первым проедет трамвай, потому что имеет преимущество на равнозначных дорогах. Затем двинется белый автомобиль, ведь у него нет помехи с правой стороны, дальше поедет желтая машина. А после этого помеха справа исчезнет и у вас.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

