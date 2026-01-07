Тест ПДР на перехресті: 45% водіїв дають хибну відповідь щодо черговості проїзду

Схема руху на нерегульованому перехресті: черговість проїзду автомобілів та трамвая. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким за черговість ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Першим. Другим. Третім. Четвертим.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті без знаків пріоритету (тобто усі дороги рівнозначні) трамвай повертає ліворуч, а усі автомобілі проїжджають прямо.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, першим проїде трамвай, бо має перевагу на рівнозначних дорогах. Потім рушить білий автомобіль, адже у нього немає перешкоди з правого боку, далі поїде жовта машина. А після цього перешкода праворуч зникне й у вас.

Правильна відповідь

№4

