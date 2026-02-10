Відео
Відео

Тест ПДР для досвідчених водіїв — хто має перевагу

Тест ПДР для досвідчених водіїв — хто має перевагу

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 20:40
Хто проїде першим: складний тест ПДР на пріоритет у зоні ремонту
Складна ситуація з перестроюванням у зоні дорожніх робіт. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

На ділянці встановлені знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку". На проїзній частині нанесена тимчасова жовта розмітка 1.5, яка відповідно до пункту 34.1 ПДР має пріоритет над постійною білою.

Керуючись жовтою розміткою, водій білого авто, на відміну від водія синього, не змінює смугу руху, тож має пріоритет у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
