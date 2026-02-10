Хто проїде першим: складний тест ПДР на пріоритет у зоні ремонту

Складна ситуація з перестроюванням у зоні дорожніх робіт. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці встановлені знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку". На проїзній частині нанесена тимчасова жовта розмітка 1.5, яка відповідно до пункту 34.1 ПДР має пріоритет над постійною білою.

Керуючись жовтою розміткою, водій білого авто, на відміну від водія синього, не змінює смугу руху, тож має пріоритет у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№1

