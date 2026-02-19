Хто проїде першим? Складне завдання з ПДР на перехресті рівнозначних доріг

Хитрий тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть з нестандартним розташуванням доріг. Водій якого автомобіля проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій помаранчевого автомобіля.
- Водії проїдуть за взаємною домовленістю.
Розбір задачі
На перехресті відсутні світлофор або регулювальник. Отже, воно є нерегульованим. Також відсутні знаки пріоритету. У таких випадках потрібно послуговуватися пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Проблема, що у такому форматі перехрестя усі три водії наближаються один до одного з правого боку. Тому варто одному з них просигналізувати, що він дає дорогу, як в іншого одразу зникне перешкода праворуч й усі водії зможуть спокійно розʼїхатися за домовленістю.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!