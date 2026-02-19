Відео
Головна Авто Хитрий тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Хитрий тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 20:40
Хто проїде першим? Складне завдання з ПДР на перехресті рівнозначних доріг
Схема руху трьох автомобілів на рівнозначному перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть з нестандартним розташуванням доріг. Водій якого автомобіля проїде першим  у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Водій помаранчевого автомобіля.
  4. Водії проїдуть за взаємною домовленістю.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перехресті відсутні світлофор або регулювальник. Отже, воно є нерегульованим. Також відсутні знаки пріоритету. У таких випадках потрібно послуговуватися пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Проблема, що у такому форматі перехрестя усі три водії наближаються один до одного з правого боку. Тому варто одному з них просигналізувати, що він дає дорогу, як в іншого одразу зникне перешкода праворуч й усі водії зможуть спокійно розʼїхатися за домовленістю.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
