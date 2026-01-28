Тест ПДР для досвідчених водіїв: хто проїде перехрестя останнім

Черговість проїзду на складному перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде правильний порядок розʼїзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Вантажівка, зелене авто, трамвай. Вантажівка, трамвай, зелене авто. Трамвай, зелене авто, вантажівка. Трамвай, вантажівка, зелене авто. Зелене авто, трамвай, вантажівка. Зелене авто, вантажівка, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті трамвай, вантажівка та зелене легкове авто рухаються прямо. Згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", усі транспортні засоби перебувають на рівнозначних другорядних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, водій трамвая має перевагу перед обома автомобілями та проїде перехрестя першим. За ним рушить водій вантажівки, адже він наближається до зеленого авто з правого боку.

Правильна відповідь

№4

