Тест ПДД для опытных водителей: кто проедет перекресток последним

Сложный тест ПДД — какой порядок разъезда на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик, зеленое авто, трамвай.
- Грузовик, трамвай, зеленое авто.
- Трамвай, зеленое авто, грузовик.
- Трамвай, грузовик, зеленое авто.
- Зеленое авто, трамвай, грузовик.
- Зеленое авто, грузовик, трамвай.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай, грузовик и зеленый легковой автомобиль движутся прямо. Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", все транспортные средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.
На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Итак, водитель трамвая имеет преимущество перед обоими автомобилями и проедет перекресток первым. За ним двинется водитель грузовика, ведь он приближается к зеленому авто с правой стороны.
Правильный ответ
№4
