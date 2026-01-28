Тест ПДД для опытных водителей: кто проедет перекресток последним

Очередность проезда на сложном перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Грузовик, зеленое авто, трамвай. Грузовик, трамвай, зеленое авто. Трамвай, зеленое авто, грузовик. Трамвай, грузовик, зеленое авто. Зеленое авто, трамвай, грузовик. Зеленое авто, грузовик, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай, грузовик и зеленый легковой автомобиль движутся прямо. Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", все транспортные средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Итак, водитель трамвая имеет преимущество перед обоими автомобилями и проедет перекресток первым. За ним двинется водитель грузовика, ведь он приближается к зеленому авто с правой стороны.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: