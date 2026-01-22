Тест ПДД на очередность проезда: кто окажется третьим в очереди на перекрестке

Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток третьим
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из четырех водителей транспортных средств проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель трамвая А.
- Водитель трамвая Б.
Разбор задачи
На перекрестке водители синего автомобиля и трамвая Б проезжают прямо, водитель белой машины выполняет разворот, а водитель трамвая А поворачивает направо.
Установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Водитель трамвая Б движется прямо, но на его светофоре включен основной красный сигнал и стрелочка направо в дополнительной секции. Он должен дождаться основного зеленого сигнала, а значит проедет перекресток последним.
Первым на основной зеленый проедет водитель синего автомобиля, который движется прямо, а вторым — водитель белой машины, выполняющий разворот.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Третьим проедет водитель трамвая А, который поворачивает направо по стрелочке в дополнительной секции светофора при основном красном.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№3
