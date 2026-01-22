Видео
Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток третьим

Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток третьим

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 19:45
Тест ПДД на очередность проезда: кто окажется третьим в очереди на перекрестке
Схема очередности движения транспортных средств на регулируемом перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из четырех водителей транспортных средств проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водитель трамвая А.
  4. Водитель трамвая Б.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто третім залишить перехрестя?

На перекрестке водители синего автомобиля и трамвая Б проезжают прямо, водитель белой машины выполняет разворот, а водитель трамвая А поворачивает направо.

Установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Водитель трамвая Б движется прямо, но на его светофоре включен основной красный сигнал и стрелочка направо в дополнительной секции. Он должен дождаться основного зеленого сигнала, а значит проедет перекресток последним.

Первым на основной зеленый проедет водитель синего автомобиля, который движется прямо, а вторым — водитель белой машины, выполняющий разворот.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Третьим проедет водитель трамвая А, который поворачивает направо по стрелочке в дополнительной секции светофора при основном красном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
