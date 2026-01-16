Сложная задача по ПДД: куда разрешено повернуть после завершения одностороннего движения?

Схема движения красного авто на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Направо или налево. Налево. В любом направлении.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что дорога становится двусторонней уже после пересечения проезжих частей. Водитель красного автомобиля занимает левую полосу, что разрешено на дороге с односторонним движением.

Продолжить движение прямо с этой полосы запрещено, так как за перекрестком начинается двустороннее движение, и водитель окажется на полосе встречного движения.

Поворот направо запрещен, ведь для этого маневра водитель должен был бы заблаговременно занять крайнее правое положение на проезжей части.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Поскольку водитель находится в крайнем левом положении на дороге с односторонним движением, ему разрешено выполнить поворот налево.

Правильный ответ

№4

