Сложная задача по ПДД: куда разрешено повернуть после завершения одностороннего движения?

Тест ПДД для внимательных — куда разрешено движение автомобиля
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Направо или налево.
- Налево.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что дорога становится двусторонней уже после пересечения проезжих частей. Водитель красного автомобиля занимает левую полосу, что разрешено на дороге с односторонним движением.
Продолжить движение прямо с этой полосы запрещено, так как за перекрестком начинается двустороннее движение, и водитель окажется на полосе встречного движения.
Поворот направо запрещен, ведь для этого маневра водитель должен был бы заблаговременно занять крайнее правое положение на проезжей части.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Поскольку водитель находится в крайнем левом положении на дороге с односторонним движением, ему разрешено выполнить поворот налево.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!