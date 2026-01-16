Видео
Україна
Главная Авто Тест ПДД для внимательных — куда разрешено движение автомобиля

Тест ПДД для внимательных — куда разрешено движение автомобиля

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 06:45
Сложная задача по ПДД: куда разрешено повернуть после завершения одностороннего движения?
Схема движения красного авто на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Направо или налево.
  4. Налево.
  5. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може їхати червоне авто?

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что дорога становится двусторонней уже после пересечения проезжих частей. Водитель красного автомобиля занимает левую полосу, что разрешено на дороге с односторонним движением.

Продолжить движение прямо с этой полосы запрещено, так как за перекрестком начинается двустороннее движение, и водитель окажется на полосе встречного движения.

Поворот направо запрещен, ведь для этого маневра водитель должен был бы заблаговременно занять крайнее правое положение на проезжей части.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Поскольку водитель находится в крайнем левом положении на дороге с односторонним движением, ему разрешено выполнить поворот налево.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
