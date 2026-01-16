Відео
Тест ПДР для уважних — куди дозволений рух автомобіля

Тест ПДР для уважних — куди дозволений рух автомобіля

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 06:45
Складна задача з ПДР: куди дозволено повернути після завершення одностороннього руху?
Схема руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Праворуч або ліворуч.
  4. Ліворуч.
  5. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може їхати червоне авто?

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що дорога стає двосторонньою вже після перетину проїзних частин. Водій червоного автомобіля займає ліву смугу, що дозволено на дорозі з одностороннім рухом.

Продовжити рух прямо з цієї смуги заборонено, позаяк за перехрестям починається двосторонній рух, і водій опиниться на смузі зустрічного руху.

Поворот праворуч заборонено, адже для цього маневру водій мав би завчасно зайняти крайнє праве положення на проїзній частині.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Позаяк водій перебуває у крайньому лівому положенні на дорозі з одностороннім рухом, йому дозволено виконати поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
