Складна задача з ПДР: куди дозволено повернути після завершення одностороннього руху?

Схема руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Праворуч або ліворуч. Ліворуч. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що дорога стає двосторонньою вже після перетину проїзних частин. Водій червоного автомобіля займає ліву смугу, що дозволено на дорозі з одностороннім рухом.

Продовжити рух прямо з цієї смуги заборонено, позаяк за перехрестям починається двосторонній рух, і водій опиниться на смузі зустрічного руху.

Поворот праворуч заборонено, адже для цього маневру водій мав би завчасно зайняти крайнє праве положення на проїзній частині.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Позаяк водій перебуває у крайньому лівому положенні на дорозі з одностороннім рухом, йому дозволено виконати поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: