Складна задача з ПДР: куди дозволено повернути після завершення одностороннього руху?

Тест ПДР для уважних — куди дозволений рух автомобіля
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Праворуч або ліворуч.
- Ліворуч.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що дорога стає двосторонньою вже після перетину проїзних частин. Водій червоного автомобіля займає ліву смугу, що дозволено на дорозі з одностороннім рухом.
Продовжити рух прямо з цієї смуги заборонено, позаяк за перехрестям починається двосторонній рух, і водій опиниться на смузі зустрічного руху.
Поворот праворуч заборонено, адже для цього маневру водій мав би завчасно зайняти крайнє праве положення на проїзній частині.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Позаяк водій перебуває у крайньому лівому положенні на дорозі з одностороннім рухом, йому дозволено виконати поворот ліворуч.
Правильна відповідь
№4
