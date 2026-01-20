Тест по ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке

Кто проедет перекресток первым: красное авто, зеленое или белый фургон?

Задача на знание дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель белого фургона. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке нестандартной формы неопытные водители часто путают очередность проезда. На участке установлен знак 2.1. "Уступить дорогу" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Это означает, что на второстепенной дороге находится водитель красного авто, который проедет перекресток последним.

Водители зеленого автомобиля и белого фургона находятся на главной дороге, поэтому будут разъезжаться по правилу "помехи справа".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

В изображенной ситуации белый фургон приближается к зеленому автомобилю с правой стороны, поэтому и проедет перекресток первым.

Правильный ответ

№2

