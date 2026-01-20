Тест по ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке

Полезный тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача на знание дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель белого фургона.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке нестандартной формы неопытные водители часто путают очередность проезда. На участке установлен знак 2.1. "Уступить дорогу" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Это означает, что на второстепенной дороге находится водитель красного авто, который проедет перекресток последним.
Водители зеленого автомобиля и белого фургона находятся на главной дороге, поэтому будут разъезжаться по правилу "помехи справа".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
В изображенной ситуации белый фургон приближается к зеленому автомобилю с правой стороны, поэтому и проедет перекресток первым.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
