Корисний тест ПДР — хто проїде перехрестя першим

Дата публікації: 20 січня 2026 06:45
Тест з ПДР: хто має перевагу на перехресті
Хто проїде перехрестя першим: червоне авто, зелене чи білий фургон?

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій білого фургона.
  3. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На перехресті нестандартної форми недосвідчені водії часто плутають черговість проїзду. На ділянці встановлено знак 2.1. "Дати дорогу" та табличку 7.8 "Напрямок головної дороги". Це означає, що на другорядній дорозі знаходиться водій червоного авто, який проїде перехрестя останнім.

Водії зеленого автомобіля та білого фургона перебувають на головній дорозі, тому роз'їжджатимуться за правилом "перешкоди праворуч".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

У зображеній ситуації білий фургон наближається до зеленого автомобіля з правого боку, тому й проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
