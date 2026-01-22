Тест ПДР на черговість проїзду: хто опиниться третім у черзі на перехресті

Тест ПДР для уважних — хто проїде перехрестя третім
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з чотирьох водіїв транспортних засобів проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій трамвая А.
- Водій трамвая Б.
Розбір задачі
На перехресті водії синього автомобіля та трамвая Б проїжджають прямо, водій білої машини виконує розворот, а водій трамвая А повертає праворуч.
Встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога". Але це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Водій трамвая Б рухається прямо, але на його світлофорі увімкнений основний червоний сигнал та стрілочка праворуч у додатковій секції. Він має дочекатися основного зеленого сигналу, а отже проїде перехрестя останнім.
Першим на основний зелений проїде водій синього автомобіля, який рухається прямо, а другим — водій білої машини, який виконує розворот.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Третім проїде водій трамвая А, який повертає праворуч за стрілочкою у додатковій секції світлофора при основному червоному.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№3
