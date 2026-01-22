Відео
Тест ПДР для уважних — хто проїде перехрестя третім

Дата публікації: 22 січня 2026 19:45
Тест ПДР на черговість проїзду: хто опиниться третім у черзі на перехресті
Схема черговості руху транспортних засобів на регульованому перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з чотирьох водіїв транспортних засобів проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Водій трамвая А.
  4. Водій трамвая Б.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто третім залишить перехрестя?

На перехресті водії синього автомобіля та трамвая Б проїжджають прямо, водій білої машини виконує розворот, а водій трамвая А повертає праворуч.

Встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога". Але це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водій трамвая Б рухається прямо, але на його світлофорі увімкнений основний червоний сигнал та стрілочка праворуч у додатковій секції. Він має дочекатися основного зеленого сигналу, а отже проїде перехрестя останнім.

Першим на основний зелений проїде водій синього автомобіля, який рухається прямо, а другим — водій білої машини, який виконує розворот.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Третім проїде водій трамвая А, який повертає праворуч за стрілочкою у додатковій секції світлофора при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
