Тест ПДР на черговість проїзду: хто опиниться третім у черзі на перехресті

Схема черговості руху транспортних засобів на регульованому перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з чотирьох водіїв транспортних засобів проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій трамвая А. Водій трамвая Б.

Розбір задачі

На перехресті водії синього автомобіля та трамвая Б проїжджають прямо, водій білої машини виконує розворот, а водій трамвая А повертає праворуч.

Встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога". Але це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водій трамвая Б рухається прямо, але на його світлофорі увімкнений основний червоний сигнал та стрілочка праворуч у додатковій секції. Він має дочекатися основного зеленого сигналу, а отже проїде перехрестя останнім.

Першим на основний зелений проїде водій синього автомобіля, який рухається прямо, а другим — водій білої машини, який виконує розворот.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Третім проїде водій трамвая А, який повертає праворуч за стрілочкою у додатковій секції світлофора при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№3

