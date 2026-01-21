Відео
Україна
Тест ПДР — кому має дати дорогу водій жовтого авто

Тест ПДР — кому має дати дорогу водій жовтого авто

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 06:45
Тест ПДР: кому має дати дорогу водій жовтого автомобіля?
Ситуація на дорозі за участю жовтого та синього автомобілів і трамвая. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Якому транспортному засобу повинен дати дорогу водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Трамваю.
  2. Синьому автомобілю.
  3. Повинен дати дорогу усім.
  4. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому має поступитися водій жовтого авто?

На ділянці дороги водій жовтого авто повертає праворуч, синього — ліворуч, а трамвай рухається прямо. Траєкторії їхнього руху перетинаються.

Водій жовтого автомобіля перебуває на головній дорозі, що підтверджується знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Відповідно, він має перевагу перед водієм синього автомобіля.

Трамвайні колії у зображеній ситуації проходять поза межами перехрестя. Про це попереджає дорожній знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
