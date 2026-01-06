Хитрий тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Аналіз дорожньої ситуації на перехресті. Малюнок: "Школа Авто"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує ПДР у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують ПДР. Обидва водії не порушують ПДР.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого автомобіля проїжджає прямо, а водій жовтої машини повертає ліворуч.

На перехресті встановлений знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що жовтий автомобіль виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а зелене авто навпаки заїжджає, але проти потоку на зустрічну смугу, що категорично заборонено.

Водій жовтої машини намагається виконати поворот ліворуч з правої смуги односторонньої дороги, а мав би перелаштуватися на перед цим маневром на ліву.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Отже, обидва водії порушують ПДР у зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: