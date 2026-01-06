Відео
Підступний тест ПДР — хто порушує правила

Підступний тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 06:45
Хитрий тест ПДР: хто порушує правила на перехресті
Аналіз дорожньої ситуації на перехресті. Малюнок: "Школа Авто"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує ПДР у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують ПДР.
  4. Обидва водії не порушують ПДР.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушник?

На перехресті водій зеленого автомобіля проїжджає прямо, а водій жовтої машини повертає ліворуч.

На перехресті встановлений знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що жовтий автомобіль виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а зелене авто навпаки заїжджає, але проти потоку на зустрічну смугу, що категорично заборонено.

Водій жовтої машини намагається виконати поворот ліворуч з правої смуги односторонньої дороги, а мав би перелаштуватися на перед цим маневром на ліву.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Отже, обидва водії порушують ПДР у зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
