Хитрий тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Підступний тест ПДР — хто порушує правила
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує ПДР у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують ПДР.
- Обидва водії не порушують ПДР.
Розбір задачі
На перехресті водій зеленого автомобіля проїжджає прямо, а водій жовтої машини повертає ліворуч.
На перехресті встановлений знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що жовтий автомобіль виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а зелене авто навпаки заїжджає, але проти потоку на зустрічну смугу, що категорично заборонено.
Водій жовтої машини намагається виконати поворот ліворуч з правої смуги односторонньої дороги, а мав би перелаштуватися на перед цим маневром на ліву.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Отже, обидва водії порушують ПДР у зображеній на малюнку ситуації.
Правильна відповідь
№3
