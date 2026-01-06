Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила на перекрестке

Коварный тест ПДД — кто нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает ПДД в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя нарушают ПДД.
- Оба водителя не нарушают ПДД.
Разбор задачи
На перекрестке водитель зеленого автомобиля проезжает прямо, а водитель желтой машины поворачивает налево.
На перекрестке установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что желтый автомобиль выезжает с дороги с односторонним движением, а зеленое авто наоборот заезжает, но против потока на встречную полосу, что категорически запрещено.
Водитель желтой машины пытается выполнить поворот налево с правой полосы односторонней дороги, а должен был бы перестроиться на перед этим маневром на левую.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Итак, оба водителя нарушают ПДД в изображенной на рисунке ситуации.
Правильный ответ
№3
