Коварный тест ПДД — кто нарушает правила

Дата публикации 6 января 2026 06:45
Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила на перекрестке
Анализ дорожной ситуации на перекрестке. Рисунок: "Школа Авто"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает ПДД в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают ПДД.
  4. Оба водителя не нарушают ПДД.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушник?

На перекрестке водитель зеленого автомобиля проезжает прямо, а водитель желтой машины поворачивает налево.

На перекрестке установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что желтый автомобиль выезжает с дороги с односторонним движением, а зеленое авто наоборот заезжает, но против потока на встречную полосу, что категорически запрещено.

Водитель желтой машины пытается выполнить поворот налево с правой полосы односторонней дороги, а должен был бы перестроиться на перед этим маневром на левую.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Итак, оба водителя нарушают ПДД в изображенной на рисунке ситуации.

Правильный ответ

№3

