Каверзний тест ПДР: хто має перевагу під час виїзду зі стоянки

Каверзний тест ПДР — хто має перевагу
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого з автомобілів, що одночасно виїжджають зі стоянки, має перевагу та проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного авто.
- Водій синього авто.
Розбір задачі
Водії одночасно виїжджають зі стоянки: червоний автомобіль повертає ліворуч, а синій — праворуч. При цьому їхні траєкторії перетинаються, тому хтось з них має поступитися.
У будь-якій незрозумілій ситуації згадуємо "правило правої руки".
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
Пропускає водій синього автомобіля, адже саме до нього з правого боку наближається червона машина.
Правильна відповідь
№1
