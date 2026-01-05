Каверзний тест ПДР: хто має перевагу під час виїзду зі стоянки

Одночасний виїзд синього та червоного автомобілів зі стоянки. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого з автомобілів, що одночасно виїжджають зі стоянки, має перевагу та проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного авто. Водій синього авто.

Розбір задачі

Водії одночасно виїжджають зі стоянки: червоний автомобіль повертає ліворуч, а синій — праворуч. При цьому їхні траєкторії перетинаються, тому хтось з них має поступитися.

У будь-якій незрозумілій ситуації згадуємо "правило правої руки".

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Пропускає водій синього автомобіля, адже саме до нього з правого боку наближається червона машина.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: