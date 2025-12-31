Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР — хто з водіїв може виконати задуманий маневр

Тест ПДР — хто з водіїв може виконати задуманий маневр

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:30
Тест з ПДР: хто з водіїв має право виконати поворот на перехресті?
Хто може їхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право проїхати за задуманою траєкторією у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій сірого авто.
  2. Водій червоного авто.
  3. Обидва водії можуть проїхати за задуманими траєкторіями.
  4. Обидва водії не можуть проїхати за задуманими траєкторіями.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв може виконати поворот?

На перехресті водій сірого автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоне — ліворуч.

На основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух, але у додатковій секції працює стрілочка зеленого кольору, яка дозволяє проїхати праворуч водієві сірого авто.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Окрім світлофора, на перехресті встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Вони для розв'язання цієї задачі не знадобляться, адже визначають порядок роз'їзду, а не дозволені напрямки руху. Тому відзначимо знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор анулює лише дію знаків пріоритету "Головна дорога" та "Напрямок головної дороги". Вимоги наказового знаку "Рух прямо" залишаються чинними.

Отже, ніхто з водіїв не може виконати поворот, адже на цьому перехресті дозволяється проїхати лише прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації