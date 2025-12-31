Тест з ПДР: хто з водіїв має право виконати поворот на перехресті?

Хто може їхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право проїхати за задуманою траєкторією у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій сірого авто. Водій червоного авто. Обидва водії можуть проїхати за задуманими траєкторіями. Обидва водії не можуть проїхати за задуманими траєкторіями.

Розбір задачі

На перехресті водій сірого автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоне — ліворуч.

На основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух, але у додатковій секції працює стрілочка зеленого кольору, яка дозволяє проїхати праворуч водієві сірого авто.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Окрім світлофора, на перехресті встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Вони для розв'язання цієї задачі не знадобляться, адже визначають порядок роз'їзду, а не дозволені напрямки руху. Тому відзначимо знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор анулює лише дію знаків пріоритету "Головна дорога" та "Напрямок головної дороги". Вимоги наказового знаку "Рух прямо" залишаються чинними.

Отже, ніхто з водіїв не може виконати поворот, адже на цьому перехресті дозволяється проїхати лише прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: