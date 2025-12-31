Тест по ПДД: кто из водителей имеет право выполнить поворот на перекрестке?

Кто может ехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право проехать по задуманной траектории в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель серого авто. Водитель красного авто. Оба водителя могут проехать по задуманным траекториям. Оба водителя не могут проехать по задуманным траекториям.

Разбор задачи

На перекрестке водитель серого автомобиля намерен повернуть направо, а водитель красного — налево.

На основной секции светофора включен красный сигнал, запрещающий движение, но в дополнительной секции работает стрелочка зеленого цвета, которая позволяет проехать направо водителю серого авто.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Кроме светофора, на перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Они для решения этой задачи не понадобятся, ведь определяют порядок разъезда, а не разрешенные направления движения. Поэтому отметим знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор аннулирует только действие знаков приоритета "Главная дорога" и "Направление главной дороги". Требования предписывающего знака "Движение прямо" остаются в силе.

Следовательно, оба водителя не могут выполнить поворот, ведь на этом перекрестке разрешается проехать только прямо.

Правильный ответ

№4

