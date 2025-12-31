Тест по ПДД: кто из водителей имеет право выполнить поворот на перекрестке?

Тест ПДД — кто из водителей может выполнить задуманный маневр
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право проехать по задуманной траектории в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель серого авто.
- Водитель красного авто.
- Оба водителя могут проехать по задуманным траекториям.
- Оба водителя не могут проехать по задуманным траекториям.
Разбор задачи
На перекрестке водитель серого автомобиля намерен повернуть направо, а водитель красного — налево.
На основной секции светофора включен красный сигнал, запрещающий движение, но в дополнительной секции работает стрелочка зеленого цвета, которая позволяет проехать направо водителю серого авто.
Читаем пункт 8.7.3 ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".
Кроме светофора, на перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Они для решения этой задачи не понадобятся, ведь определяют порядок разъезда, а не разрешенные направления движения. Поэтому отметим знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
То есть светофор аннулирует только действие знаков приоритета "Главная дорога" и "Направление главной дороги". Требования предписывающего знака "Движение прямо" остаются в силе.
Следовательно, оба водителя не могут выполнить поворот, ведь на этом перекрестке разрешается проехать только прямо.
Правильный ответ
№4
