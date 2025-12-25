Тест ПДД: кто из водителей имеет право на движение через перекресток?

Куда можно? Рисунок: "Школа Авто"

Задание на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Кому из водителей разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водителю автомобиля на левой полосе разрешены поворот налево и разворот. Водителю автомобиля на левой полосе разрешено движение прямо. Водителю автомобиля на правой полосе разрешен поворот направо. Движение всем водителям запрещено.

Разбор задачи

Ситуация на перекрестке требует четкого понимания взаимодействия сигналов светофора и дорожных знаков, что часто игнорируется на практике. Наличие зеленой стрелки в дополнительной секции часто воспринимается как безусловное разрешение на поворот. Однако решающее значение имеет установленный над дорогой информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Согласно его требованиям, с левой полосы в данной ситуации разрешено движение только прямо. Так как основная секция светофора красная, движение прямо невозможно, а поворот налево запрещает дорожный знак.

Ситуация для водителя на правой полосе аналогичная. Установленный знак 5.16 разрешает движение с этой позиции только направо, но из-за красного света основной секции светофора начинать маневр запрещено.

Многие участники опроса ошиблись из-за неправильной трактовки приоритетности средств регулирования движения.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета."

Знак 5.16 не относится к группе знаков приоритета, его требования остаются в силе даже при работающем светофоре. Поэтому только после изменения сигнала основной секции на зеленый, водители смогут продолжить движение в тех направлениях, которые четко определены дорожным знаком 5.16 для каждой полосы.

А по зеленой стрелке в изображенной ситуации мог бы повернуть налево только общественный транспорт, который движется по установленным маршрутам.

Правильный ответ

№4

