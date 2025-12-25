Тест ПДД: кто из водителей имеет право на движение через перекресток?

Сложный тест ПДД — кому из водителей разрешено движение
Задание на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Кому из водителей разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водителю автомобиля на левой полосе разрешены поворот налево и разворот.
- Водителю автомобиля на левой полосе разрешено движение прямо.
- Водителю автомобиля на правой полосе разрешен поворот направо.
- Движение всем водителям запрещено.
Разбор задачи
Ситуация на перекрестке требует четкого понимания взаимодействия сигналов светофора и дорожных знаков, что часто игнорируется на практике. Наличие зеленой стрелки в дополнительной секции часто воспринимается как безусловное разрешение на поворот. Однако решающее значение имеет установленный над дорогой информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам".
Согласно его требованиям, с левой полосы в данной ситуации разрешено движение только прямо. Так как основная секция светофора красная, движение прямо невозможно, а поворот налево запрещает дорожный знак.
Ситуация для водителя на правой полосе аналогичная. Установленный знак 5.16 разрешает движение с этой позиции только направо, но из-за красного света основной секции светофора начинать маневр запрещено.
Многие участники опроса ошиблись из-за неправильной трактовки приоритетности средств регулирования движения.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета."
Знак 5.16 не относится к группе знаков приоритета, его требования остаются в силе даже при работающем светофоре. Поэтому только после изменения сигнала основной секции на зеленый, водители смогут продолжить движение в тех направлениях, которые четко определены дорожным знаком 5.16 для каждой полосы.
А по зеленой стрелке в изображенной ситуации мог бы повернуть налево только общественный транспорт, который движется по установленным маршрутам.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!