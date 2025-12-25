Відео
Головна Авто Складний тест ПДР — кому з водіїв дозволено рух

Складний тест ПДР — кому з водіїв дозволено рух

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 20:40
Тест ПДР: хто з водіїв має право на рух через перехрестя?
Куди можна? Малюнок: "Школа Авто"

Завдання на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Кому з водіїв дозволений рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водію автомобіля на лівій смузі дозволені поворот ліворуч та розворот.
  2. Водію автомобіля на лівій смузі дозволений рух прямо.
  3. Водію автомобіля на правій смузі дозволений поворот праворуч.
  4. Рух усім водіям заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: якому авто дозволений рух?

Ситуація на перехресті вимагає чіткого розуміння взаємодії сигналів світлофора та дорожніх знаків, що часто ігнорується на практиці. Наявність зеленої стрілки в додатковій секції часто сприймається як безумовний дозвіл на поворот. Проте вирішальне значення має встановлений над дорогою інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Згідно з його вимогами, з лівої смуги в цій ситуації дозволено рух лише прямо. Позаяк основна секція світлофора червона, рух прямо неможливий, а поворот ліворуч забороняє дорожній знак.

Ситуація для водія на правій смузі аналогічна. Встановлений знак 5.16 дозволяє рух із цієї позиції лише праворуч, але через червоне світло основної секції світлофора розпочинати маневр заборонено.

Багато учасників опитування помилилися через неправильне трактування пріоритетності засобів регулювання руху. 

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету."

Знак 5.16 не належить до групи знаків пріоритету, його вимоги залишаються чинними навіть при світлофорі, що працює. Тому лише після зміни сигналу основної секції на зелений, водії зможуть продовжити рух у тих напрямках, які чітко визначені дорожнім знаком 5.16 для кожної смуги.

А за зеленою стрілкою у зображеній ситуації міг би повернути ліворуч лише громадський транспорт, що рухається за встановленими маршрутами.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
