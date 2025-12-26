Тест ПДД: стрелка светофора или запрещающий знак, куда разрешено движение в этой ситуации?

Куда разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По каким направлениям имеет право проехать водитель в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

По направлению В. По направлению Г. По направлениям А и Б. По всем направлениям, кроме В. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На светофоре горит красный сигнал, запрещающий движение во всех направлениях. В то же время в дополнительной секции светофора включена зеленая стрелочка, которая разрешает движение налево (а также разворот).

Также установлен знак 2.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает движение в ту сторону, куда позволяет стрелочка светофора. Но не запрещает разворот.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета."

Таким образом требования запрещающих знаков сигналы светофоров не отменяют. Поэтому водитель не может проехать по направлению В. Проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.

Следовательно, разрешен только разворот.

Правильный ответ

№2

