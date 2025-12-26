Тест ПДР: стрілка світлофора чи заборонний знак, куди дозволено рух у цій ситуації?

Куди дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими напрямками має право проїхати водій у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

За напрямком В. За напрямком Г. За напрямками А та Б. За усіма напрямками, окрім В. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На світлофорі горить червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках. Водночас у додатковій секції світлофора увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє рух ліворуч (а також розворот).

Також встановлено знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє рух в той бік, куди дозволяє стрілочка світлофора. Але не забороняє розворот.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету."

Таким чином вимоги заборонних знаків сигнали світлофорів не скасовують. Тому водій не може проїхати за напрямком В. Проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Отже, дозволений лише розворот.

Правильна відповідь

№2

