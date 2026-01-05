Каверзный тест ПДД: кто имеет преимущество при выезде со стоянки

Каверзный тест ПДД — кто имеет преимущество
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого из автомобилей, одновременно выезжающих со стоянки, имеет преимущество и проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель красного авто.
- Водитель синего авто.
Разбор задачи
Водители одновременно выезжают со стоянки: красный автомобиль поворачивает налево, а синий — направо. При этом их траектории пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.
В любой непонятной ситуации вспоминаем "правило правой руки".
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
Пропускает водитель синего автомобиля, ведь именно к нему с правой стороны приближается красная машина.
Правильный ответ
№1
