Каверзный тест ПДД: кто имеет преимущество при выезде со стоянки

Одновременный выезд синего и красного автомобилей со стоянки. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого из автомобилей, одновременно выезжающих со стоянки, имеет преимущество и проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель красного авто. Водитель синего авто.

Разбор задачи

Водители одновременно выезжают со стоянки: красный автомобиль поворачивает налево, а синий — направо. При этом их траектории пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

В любой непонятной ситуации вспоминаем "правило правой руки".

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Пропускает водитель синего автомобиля, ведь именно к нему с правой стороны приближается красная машина.

Правильный ответ

№1

