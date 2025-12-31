Видео
Україна
Видео

Быстрый тест ПДД — что означает желтая разметка

Быстрый тест ПДД — что означает желтая разметка

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 06:45
Тест ПДД: что означает сплошная желтая линия на проезжей части?
Что это значит? Фото: Exist.ua

Задача на знание дорожной разметки. Что означает разметка (узкая сплошная линия желтого цвета) в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Место для стоянки/остановки грузовиков.
  2. Место для стоянки/остановки маршрутных ТС.
  3. Место, где запрещена остановка транспортных средств.

Разбор задачи

Тест з ПДР: що означає жовта розмітка?

Разметка 1.4 (желтого цвета) обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.34 "Остановка запрещена" и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
