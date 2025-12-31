Тест ПДД: что означает сплошная желтая линия на проезжей части?

Быстрый тест ПДД — что означает желтая разметка
Дата публикации 31 декабря 2025 06:45
Что это значит? Фото: Exist.ua
Задача на знание дорожной разметки. Что означает разметка (узкая сплошная линия желтого цвета) в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Место для стоянки/остановки грузовиков.
- Место для стоянки/остановки маршрутных ТС.
- Место, где запрещена остановка транспортных средств.
Разбор задачи
Разметка 1.4 (желтого цвета) обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.34 "Остановка запрещена" и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.
Правильный ответ
№3
