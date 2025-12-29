Тест по ПДД: кто должен уступить дорогу при выезде с круга

Кто второй? Рисунок: Exist.ua

Задача о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля движется по правой полосе круга, а водитель красной машины намерен съехать с кругового перекрестка с левой полосы.

Многих начинающих водителей сбивают с толку знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.10 "Круговое движение". Якобы красный автомобиль имеет преимущество над синим. Так бы и было, если бы водитель синей машины только заезжал на круговой перекресток, согласно пункту 16.12 ПДД ("Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу").

Но видно, что водитель синего авто не только уже заехал на круг, но и достаточно уверенно по нему движется. Поэтому водителю красного авто следует помнить пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Правильный ответ

№1

