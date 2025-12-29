Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на круговом перекрестке — кто пропускает

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто пропускает

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 06:45
Тест по ПДД: кто должен уступить дорогу при выезде с круга
Кто второй? Рисунок: Exist.ua

Задача о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має дати дорогу на круговому перехресті?

Водитель синего автомобиля движется по правой полосе круга, а водитель красной машины намерен съехать с кругового перекрестка с левой полосы.

Многих начинающих водителей сбивают с толку знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.10 "Круговое движение". Якобы красный автомобиль имеет преимущество над синим. Так бы и было, если бы водитель синей машины только заезжал на круговой перекресток, согласно пункту 16.12 ПДД ("Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу").

Но видно, что водитель синего авто не только уже заехал на круг, но и достаточно уверенно по нему движется. Поэтому водителю красного авто следует помнить пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации