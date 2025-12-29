Тест по ПДД: кто должен уступить дорогу при выезде с круга

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто пропускает
Задача о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля движется по правой полосе круга, а водитель красной машины намерен съехать с кругового перекрестка с левой полосы.
Многих начинающих водителей сбивают с толку знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.10 "Круговое движение". Якобы красный автомобиль имеет преимущество над синим. Так бы и было, если бы водитель синей машины только заезжал на круговой перекресток, согласно пункту 16.12 ПДД ("Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу").
Но видно, что водитель синего авто не только уже заехал на круг, но и достаточно уверенно по нему движется. Поэтому водителю красного авто следует помнить пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Правильный ответ
№1
