Тест з ПДР: хто має поступитися дорогою під час виїзду з кола

Тест ПДР на круговому перехресті — хто пропускає
Задача про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів зобовʼязаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля рухається правою смугою кола, а водій червоної машини має намір зʼїхати з кругового перехрестя з лівої смуги.
Багатьох початківців збивають з пантелику знаки 2.1 "Дати дорогу" та 4.10 "Круговий рух". Буцімто червоний автомобіль має перевагу над синім. Так би й було, як би водій синьої машини лише заїжджав на кругове перехрестя, згідно з пунктом 16.12 ПДР ("Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу").
Але видно, що водій синього авто не лише вже заїхав на коло, але й досить впевнено їм рухається. Тому водію червоного авто слід памʼятати пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!