Тест з ПДР: хто має поступитися дорогою під час виїзду з кола

Хто другий? Малюнок: Exist.ua

Задача про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів зобовʼязаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля рухається правою смугою кола, а водій червоної машини має намір зʼїхати з кругового перехрестя з лівої смуги.

Багатьох початківців збивають з пантелику знаки 2.1 "Дати дорогу" та 4.10 "Круговий рух". Буцімто червоний автомобіль має перевагу над синім. Так би й було, як би водій синьої машини лише заїжджав на кругове перехрестя, згідно з пунктом 16.12 ПДР ("Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу").

Але видно, що водій синього авто не лише вже заїхав на коло, але й досить впевнено їм рухається. Тому водію червоного авто слід памʼятати пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: