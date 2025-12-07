Хитрий тест ПДР: хто порушує правила

Каверзний тест ПДР — хто порушує правила
Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Хто порушить вимоги знаку, проїхавши у задуманому напрямку, у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій на возі.
- Обидва водії порушать.
- Обидва водії не порушать.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля буксирує жовтий автомобіль та повертає ліворуч на перехресті. Водночас водій на возі повертає праворуч. На перехресті встановлено знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".
Цей знак забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, буксирування механічних транспортних засобів.
Отже, водій синього автомобіля порушує вимогу знаку.
Хоча віз може нагадувати причіп, правила чітко вказують на заборону саме для вантажівок/тракторів та буксирування. Гужовий транспорт під дію цього знаку не підпадає.
Правильна відповідь
№1
