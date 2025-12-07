Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Каверзний тест ПДР — хто порушує правила

Каверзний тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 11:45
Хитрий тест ПДР: хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Хто порушить вимоги знаку, проїхавши у задуманому напрямку, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій на возі.
  3. Обидва водії порушать.
  4. Обидва водії не порушать.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водій синього автомобіля буксирує жовтий автомобіль та повертає ліворуч на перехресті. Водночас водій на возі повертає праворуч. На перехресті встановлено знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Цей знак забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, буксирування механічних транспортних засобів.

Отже, водій синього автомобіля порушує вимогу знаку.

Хоча віз може нагадувати причіп, правила чітко вказують на заборону саме для вантажівок/тракторів та буксирування. Гужовий транспорт під дію цього знаку не підпадає.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації