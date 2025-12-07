Хитрий тест ПДР: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Хто порушить вимоги знаку, проїхавши у задуманому напрямку, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій на возі. Обидва водії порушать. Обидва водії не порушать.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля буксирує жовтий автомобіль та повертає ліворуч на перехресті. Водночас водій на возі повертає праворуч. На перехресті встановлено знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Цей знак забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, буксирування механічних транспортних засобів.

Отже, водій синього автомобіля порушує вимогу знаку.

Хоча віз може нагадувати причіп, правила чітко вказують на заборону саме для вантажівок/тракторів та буксирування. Гужовий транспорт під дію цього знаку не підпадає.

Правильна відповідь

№1

