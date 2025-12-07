Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила

Каверзный тест ПДД — кто нарушает правила
Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Кто нарушит требования знака, проехав в задуманном направлении, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель на телеге.
- Оба водителя нарушат.
- Оба водителя не нарушат.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля буксирует желтый автомобиль и поворачивает налево на перекрестке. В то же время водитель на телеге поворачивает направо. На перекрестке установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".
Этот знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, буксировку механических транспортных средств.
Следовательно, водитель синего автомобиля нарушает требование знака.
Хотя телега может напоминать прицеп, правила четко указывают на запрет именно для грузовиков/тракторов и буксировки. Гужевой транспорт под действие этого знака не подпадает.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!