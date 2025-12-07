Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Кто нарушит требования знака, проехав в задуманном направлении, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель на телеге. Оба водителя нарушат. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля буксирует желтый автомобиль и поворачивает налево на перекрестке. В то же время водитель на телеге поворачивает направо. На перекрестке установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Этот знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, буксировку механических транспортных средств.

Следовательно, водитель синего автомобиля нарушает требование знака.

Хотя телега может напоминать прицеп, правила четко указывают на запрет именно для грузовиков/тракторов и буксировки. Гужевой транспорт под действие этого знака не подпадает.

Правильный ответ

№1

