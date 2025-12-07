Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Каверзный тест ПДД — кто нарушает правила

Каверзный тест ПДД — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 11:45
Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Кто нарушит требования знака, проехав в задуманном направлении, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель на телеге.
  3. Оба водителя нарушат.
  4. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водитель синего автомобиля буксирует желтый автомобиль и поворачивает налево на перекрестке. В то же время водитель на телеге поворачивает направо. На перекрестке установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Этот знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, буксировку механических транспортных средств.

Следовательно, водитель синего автомобиля нарушает требование знака.

Хотя телега может напоминать прицеп, правила четко указывают на запрет именно для грузовиков/тракторов и буксировки. Гужевой транспорт под действие этого знака не подпадает.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации