Україна
Тест ПДД про разворот — как правильно выполнить маневр

Дата публикации 28 декабря 2025 12:30
Тест по ПДД: по какой траектории разрешен разворот?
Как разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель серого автомобиля имеет право выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектории Б и В.
  2. Траектории А и В.
  3. Траектория Б.
  4. Траектория В.
  5. Траектории А и Б.
  6. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно виконати розворот?

Траектория А запрещена. Это обычный разворот на перекрестке, который не запрещается правилами, но здесь установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Он запрещает разворот транспортных средств, его действие распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

Траектория Б проходит через пешеходный переход (знак 5.38.1 "Пешеходный переход"), а траектория В — через остановку маршрутных транспортных средств (знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса").

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается: на железнодорожных переездах; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; в тоннелях; при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке; на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Следовательно, запрещается разворот на пешеходном переходе по траектории Б. О запрете на разворот через место остановки маршрутного транспорта (траектория В) в правилах речь не идет.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
