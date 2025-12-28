Тест по ПДД: по какой траектории разрешен разворот?

Тест ПДД про разворот — как правильно выполнить маневр
Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель серого автомобиля имеет право выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектории Б и В.
- Траектории А и В.
- Траектория Б.
- Траектория В.
- Траектории А и Б.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
Траектория А запрещена. Это обычный разворот на перекрестке, который не запрещается правилами, но здесь установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Он запрещает разворот транспортных средств, его действие распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.
Траектория Б проходит через пешеходный переход (знак 5.38.1 "Пешеходный переход"), а траектория В — через остановку маршрутных транспортных средств (знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса").
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается: на железнодорожных переездах; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; в тоннелях; при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке; на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".
Следовательно, запрещается разворот на пешеходном переходе по траектории Б. О запрете на разворот через место остановки маршрутного транспорта (траектория В) в правилах речь не идет.
Правильный ответ
№4
