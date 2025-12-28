Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволено розворот?

Як дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією водій сірого автомобіля має право виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторії Б та В. Траєкторії А та В. Траєкторія Б. Траєкторія В. Траєкторії А та Б. Всі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А заборонена. Це звичайний розворот на перехресті, який не забороняється правилами, але тут встановлено знак 3.24 "Розворот заборонено". Він забороняє розворот транспортних засобів, його дія поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак.

Траєкторія Б проходить через пішохідний перехід (знак 5.38.1 "Пішохідний перехід"), а траєкторія В — через зупинку маршрутних транспортних засобів (знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса").

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється: на залізничних переїздах; на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними; у тунелях; за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку; на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті; на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Отже, забороняється розворот на пішохідному переході за траєкторією Б. Про заборону на розворот через місце зупинки маршрутного транспорту (траєкторія В) у правилах не йдеться.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: