Хитрий тест ПДР — хто поступиться узбіччям

Хитрий тест ПДР — хто поступиться узбіччям

Дата публікації: 25 листопада 2025 07:35
Оновлено: 23:06
Тест ПДР про узбіччя: хто має поступитися
Хто перший? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Як має вчинити водій мопеда у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

  1. Не має пропускати автомобіль.
  2. Має пропустити автомобіль.
  3. Не має права їхати узбіччям.

Розбір задачі

Тест з ПДП: хто кому має поступитися на узбіччі?

Водій мопеда їде узбіччям прямо. Водночас водій червоного автомобіля має намір заїхати туди для зупинки автомобіль.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки та стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней)".

Таким чином водій мопеда має повне право рухатися узбіччям. А водієві червоного автомобіля слід нагадати пункт 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
