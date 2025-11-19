Тест ПДР: хто проїде заплутане перехрестя першим

Тест ПДР на заплутаному перехресті — хто перший
Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу", на головній дорозі перебуває червоне авто, а на другорядній — синє.
Алое це не має значення у зображеній на малюнку ситуації, адже на перехрест працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Синій автомобіль їде на зелений сигнал в основній секції світлофора, а червона машина—на зелену стрілку увімкнену у додатковій секції.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
