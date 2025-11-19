Відео
Головна Авто Тест ПДР на заплутаному перехресті — хто перший

Тест ПДР на заплутаному перехресті — хто перший

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 19:45
Оновлено: 13:56
Тест ПДР: хто проїде заплутане перехрестя першим
Як розʼїхатися? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу", на головній дорозі перебуває червоне авто, а на другорядній — синє.

Алое це не має значення у зображеній на малюнку ситуації, адже на перехрест працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3  ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Синій автомобіль їде на зелений сигнал в основній секції світлофора, а червона машина—на зелену стрілку увімкнену у додатковій секції.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
