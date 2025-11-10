Відео
Україна
Тест ПДР — хто кого пропустить на вузькому роз'їзді

Дата публікації: 10 листопада 2025 07:35
Оновлено: 11:37
Тест ПДР на вузькому роз’їзді: хто кого пропустить
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Ви.
  2. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

На смузі, якою ви рухаєтеся, знаходиться ділянка, де проводяться ремонтні роботи. Також встановлено знак 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку", який дозволяє об'їзд перешкод, що знаходяться на проїзній частині, з лівого боку.

Зазвичай, згідно з пунктом 13.4 ПДР, дати дорогу зобовʼязаний водій, на смузі, якого знаходиться перешкода. Але на ділянці встановлений знак 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом", яким позначається вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Тобто саме ви проїдете вузьку ділянку першим.

Правильна відповідь

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
