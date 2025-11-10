Тест ПДР на вузькому роз’їзді: хто кого пропустить

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Ви. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

На смузі, якою ви рухаєтеся, знаходиться ділянка, де проводяться ремонтні роботи. Також встановлено знак 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку", який дозволяє об'їзд перешкод, що знаходяться на проїзній частині, з лівого боку.

Зазвичай, згідно з пунктом 13.4 ПДР, дати дорогу зобовʼязаний водій, на смузі, якого знаходиться перешкода. Але на ділянці встановлений знак 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом", яким позначається вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Тобто саме ви проїдете вузьку ділянку першим.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: