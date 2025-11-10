Тест ПДД на узком разъезде: кто кого пропустит

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Вы. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На полосе, по которой вы движетесь, находится участок, где проводятся ремонтные работы. Также установлен знак 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны", который разрешает объезд препятствий, находящихся на проезжей части, с левой стороны.

Обычно, согласно пункту 13.4 ПДД, уступить дорогу обязан водитель, на полосе, которого находится препятствие. Но на участке установлен знак 2.6 "Преимущество перед встречным движением", которым обозначается узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество по отношению к встречным транспортным средствам.

То есть именно вы проедете узкий участок первым.

Правильный ответ

№1

