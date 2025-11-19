Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на запутанном перекрестке — кто первый

Тест ПДД на запутанном перекрестке — кто первый

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:45
обновлено: 13:56
Тест ПДД: кто проедет запутанный перекресток первым
Как разъехаться? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель красной машины проезжает прямо. Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находится красное авто, а на второстепенной — синее.

Но это не имеет значения в изображенной на рисунке ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Синий автомобиль едет на зеленый сигнал в основной секции светофора, а красная машина — на зеленую стрелку включенную в дополнительной секции.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации