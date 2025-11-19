Тест ПДД: кто проедет запутанный перекресток первым

Тест ПДД на запутанном перекрестке — кто первый
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель красной машины проезжает прямо. Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находится красное авто, а на второстепенной — синее.
Но это не имеет значения в изображенной на рисунке ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Синий автомобиль едет на зеленый сигнал в основной секции светофора, а красная машина — на зеленую стрелку включенную в дополнительной секции.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№2
