Тест ПДД: кто проедет запутанный перекресток первым

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель красной машины проезжает прямо. Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находится красное авто, а на второстепенной — синее.

Но это не имеет значения в изображенной на рисунке ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Синий автомобиль едет на зеленый сигнал в основной секции светофора, а красная машина — на зеленую стрелку включенную в дополнительной секции.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

