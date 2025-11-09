Видео
Видео

Тест ПДД о развороте и повороте — что разрешено

Тест ПДД о развороте и повороте — что разрешено

Дата публикации 9 ноября 2025 11:45
обновлено: 16:49
Хитрый тест ПДД о развороте и повороте: что разрешено
Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя не могут.
  4. Оба водителя могут.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може виконати маневр?

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.

Согласно знакам 5.18 "Направление движения по полосе", водителю зеленой машины, который находится в крайней левой полосе, можно поворачивать налево, но и разворот в таком случае также не запрещается. Водителю синего авто разрешается поворот налево и проезд прямо.

Но на рисунке есть еще один знак — 3.23 "Поворот налево запрещен". Так как этот знак имеет желтый фон, то он считается временным.

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой".

Таким образом, водитель синей машины не имеет права повернуть налево. Но этот знак не запрещает разворот водителю зеленого авто.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
