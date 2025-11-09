Хитрый тест ПДД о развороте и повороте: что разрешено

Тест ПДД о развороте и повороте — что разрешено
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя не могут.
- Оба водителя могут.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.
Согласно знакам 5.18 "Направление движения по полосе", водителю зеленой машины, который находится в крайней левой полосе, можно поворачивать налево, но и разворот в таком случае также не запрещается. Водителю синего авто разрешается поворот налево и проезд прямо.
Но на рисунке есть еще один знак — 3.23 "Поворот налево запрещен". Так как этот знак имеет желтый фон, то он считается временным.
Читаем пункт 8.2 ПДД:
"Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой".
Таким образом, водитель синей машины не имеет права повернуть налево. Но этот знак не запрещает разворот водителю зеленого авто.
Правильный ответ
№1
