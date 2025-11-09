Хитрий тест ПДР про розворот та поворот: що дозволено

Тест ПДР про розворот та поворот — що дозволено
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії не можуть.
- Обидва водії можуть.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленого має намір виконати розворот.
Згідно зі знаками 5.18 "Напрямок руху по смузі", водієві зеленої машини, який знаходиться у крайній лівій смузі, можна повертати ліворуч, але й розворот в такому випадку також не забороняється. Водієві синього авто дозволяється поворот ліворуч та проїзд прямо.
Але на малюнку є ще один знак — 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Позаяк цей знак має жовте тло, то він вважається тимчасовим.
Читаємо пункт 8.2 ПДР:
"Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою".
Таким чином, водій синьої машини не має права повернути ліворуч. Але цей знак не забороняє розворот водієві зеленого авто.
Правильна відповідь
№1
