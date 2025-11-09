Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР про розворот та поворот — що дозволено

Тест ПДР про розворот та поворот — що дозволено

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 11:45
Оновлено: 16:49
Хитрий тест ПДР про розворот та поворот: що дозволено
Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії не можуть.
  4. Обидва водії можуть.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може виконати маневр?

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленого має намір виконати розворот.

Згідно зі знаками 5.18 "Напрямок руху по смузі", водієві зеленої машини, який знаходиться у крайній лівій смузі, можна повертати ліворуч, але й розворот в такому випадку також не забороняється. Водієві синього авто дозволяється поворот ліворуч та проїзд прямо.

Але на малюнку є ще один знак — 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Позаяк цей знак має жовте тло, то він вважається тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою".

Таким чином, водій синьої машини не має права повернути ліворуч. Але цей знак не забороняє розворот водієві зеленого авто.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації