Хитрий тест ПДР про розворот та поворот: що дозволено

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії не можуть. Обидва водії можуть.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленого має намір виконати розворот.

Згідно зі знаками 5.18 "Напрямок руху по смузі", водієві зеленої машини, який знаходиться у крайній лівій смузі, можна повертати ліворуч, але й розворот в такому випадку також не забороняється. Водієві синього авто дозволяється поворот ліворуч та проїзд прямо.

Але на малюнку є ще один знак — 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Позаяк цей знак має жовте тло, то він вважається тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою".

Таким чином, водій синьої машини не має права повернути ліворуч. Але цей знак не забороняє розворот водієві зеленого авто.

Правильна відповідь

№1

