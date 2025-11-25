Тест ПДД об обочине: кто должен уступить

Кто первый? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Как должен поступить водитель мопеда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

Не должен пропускать автомобиль. Должен пропустить автомобиль. Не имеет права ехать по обочине.

Разбор задачи

Водитель мопеда едет по обочине прямо. В то же время водитель красного автомобиля намерен заехать туда для остановки автомобиля.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, который прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".

Таким образом водитель мопеда имеет полное право двигаться по обочине. А водителю красного автомобиля следует напомнить пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ

№1

