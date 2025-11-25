Видео
Видео

Хитрый тест ПДД — кто уступит обочину

Хитрый тест ПДД — кто уступит обочину

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 07:35
обновлено: 23:06
Тест ПДД об обочине: кто должен уступить
Кто первый? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Как должен поступить водитель мопеда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. Не должен пропускать автомобиль.
  2. Должен пропустить автомобиль.
  3. Не имеет права ехать по обочине.

Разбор задачи

Тест з ПДП: хто кому має поступитися на узбіччі?

Водитель мопеда едет по обочине прямо. В то же время водитель красного автомобиля намерен заехать туда для остановки автомобиля.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, который прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".

Таким образом водитель мопеда имеет полное право двигаться по обочине. А водителю красного автомобиля следует напомнить пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
