Тест ПДД об обочине: кто должен уступить

Хитрый тест ПДД — кто уступит обочину
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Как должен поступить водитель мопеда в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Не должен пропускать автомобиль.
- Должен пропустить автомобиль.
- Не имеет права ехать по обочине.
Разбор задачи
Водитель мопеда едет по обочине прямо. В то же время водитель красного автомобиля намерен заехать туда для остановки автомобиля.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, который прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".
Таким образом водитель мопеда имеет полное право двигаться по обочине. А водителю красного автомобиля следует напомнить пункт 10.1 ПДД:
"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".
Правильный ответ
№1
