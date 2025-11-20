Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет вторым

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет вторым

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 07:35
обновлено: 14:43
Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток вторым
Кто кого пропускает? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. Трамвай.
  2. Троллейбус.
  3. Автомобиль.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя другим?

На перекрестке трамвай и троллейбус поворачивают налево, а водитель красного автомобиля проезжает прямо. Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", водители всех транспортных средств находятся на равнозначных главных дорогах.

Первым, разумеется проедет водитель трамвая.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель троллейбуса, который поворачивает налево, не должен ехать вместе с трамваем, а обязан остановиться и пропустить красное авто, которое движется прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
