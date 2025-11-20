Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток вторым

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет вторым
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Трамвай.
- Троллейбус.
- Автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай и троллейбус поворачивают налево, а водитель красного автомобиля проезжает прямо. Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", водители всех транспортных средств находятся на равнозначных главных дорогах.
Первым, разумеется проедет водитель трамвая.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель троллейбуса, который поворачивает налево, не должен ехать вместе с трамваем, а обязан остановиться и пропустить красное авто, которое движется прямо во встречном направлении.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
