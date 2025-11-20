Відео
Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто проїде другим

Тест ПДР на перехресті — хто проїде другим

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 07:35
Оновлено: 14:43
Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя другим
Хто кого пропускає? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя другим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

  1. Трамвай.
  2. Тролейбус.
  3. Автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя другим?

На перехресті трамвай та тролейбус повертають ліворуч, а водій червоного автомобіля проїжджає прямо. Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога", водії усіх транспортних перебувають на рівнозначних головних дорогах.

Першим, зрозуміло проїде водій трамвая.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій тролейбуса, який повертає ліворуч, не має їхати разом з трамваєм, а зобовʼязаний зупинитися та пропустити червоне авто, що рухається прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
