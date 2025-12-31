Тест ПДР: що означає суцільна жовта лінія на проїзній частині?

Що це означає? Фото: Exist.ua

Задача на знання дорожньої розмітки. Що означає розмітка (вузька суцільна лінія жовтого кольору) у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Місце для стоянки/зупинки вантажівок. Місце для стоянки/зупинки маршрутних ТЗ. Місце, де заборонено зупинку транспортних засобів.

Розбір задачі

Розмітка 1.4 (жовтого кольору) позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з того боку, де вона нанесена. Застосовується самостійно або в поєднанні зі знаком 3.34 "Зупинку заборонено" та наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру.

Правильна відповідь

№3

