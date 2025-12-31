Тест ПДР: що означає суцільна жовта лінія на проїзній частині?

Швидкий тест ПДР — що означає жовта розмітка
Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 06:45
Що це означає? Фото: Exist.ua
Задача на знання дорожньої розмітки. Що означає розмітка (вузька суцільна лінія жовтого кольору) у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Місце для стоянки/зупинки вантажівок.
- Місце для стоянки/зупинки маршрутних ТЗ.
- Місце, де заборонено зупинку транспортних засобів.
Розбір задачі
Розмітка 1.4 (жовтого кольору) позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з того боку, де вона нанесена. Застосовується самостійно або в поєднанні зі знаком 3.34 "Зупинку заборонено" та наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру.
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама