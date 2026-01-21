Тест ПДД: кому должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля?

Ситуация на дороге с участием желтого и синего автомобилей и трамвая. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Какому транспортному средству должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамваю. Синему автомобилю. Должен уступить дорогу всем. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

На участке дороги водитель желтого авто поворачивает направо, синего — налево, а трамвай движется прямо. Траектории их движения пересекаются.

Водитель желтого автомобиля находится на главной дороге, что подтверждается знаками 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Соответственно, он имеет преимущество перед водителем синего автомобиля.

Трамвайные пути в изображенной ситуации проходят за пределами перекрестка. Об этом предупреждает дорожный знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями".

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Правильный ответ

№1

