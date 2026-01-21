Видео
Главная Авто Тест ПДД — кому должен уступить дорогу водитель желтого авто

Тест ПДД — кому должен уступить дорогу водитель желтого авто

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 06:45
Тест ПДД: кому должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля?
Ситуация на дороге с участием желтого и синего автомобилей и трамвая. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Какому транспортному средству должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Трамваю.
  2. Синему автомобилю.
  3. Должен уступить дорогу всем.
  4. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому має поступитися водій жовтого авто?

На участке дороги водитель желтого авто поворачивает направо, синего — налево, а трамвай движется прямо. Траектории их движения пересекаются.

Водитель желтого автомобиля находится на главной дороге, что подтверждается знаками 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Соответственно, он имеет преимущество перед водителем синего автомобиля.

Трамвайные пути в изображенной ситуации проходят за пределами перекрестка. Об этом предупреждает дорожный знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями".

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
