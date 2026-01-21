Тест ПДД: кому должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля?

Тест ПДД — кому должен уступить дорогу водитель желтого авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Какому транспортному средству должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваю.
- Синему автомобилю.
- Должен уступить дорогу всем.
- Не должен уступать дорогу никому.
Разбор задачи
На участке дороги водитель желтого авто поворачивает направо, синего — налево, а трамвай движется прямо. Траектории их движения пересекаются.
Водитель желтого автомобиля находится на главной дороге, что подтверждается знаками 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Соответственно, он имеет преимущество перед водителем синего автомобиля.
Трамвайные пути в изображенной ситуации проходят за пределами перекрестка. Об этом предупреждает дорожный знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями".
Читаем пункт 17.3 ПДД:
"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".
Правильный ответ
№1
