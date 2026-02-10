Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР — за якими напрямками дозволений рух авто

Підступний тест ПДР — за якими напрямками дозволений рух авто

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 06:45
Тест ПДР з пасткою на перехресті: де дозволений рух синьому авто?
Схема перехрестя з траєкторіями руху. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про регулювання дорожнього руху та на знання вимог дорожньої розмітки. За якими напрямками може їхати водій автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. А та Б.
  2. Б.
  3. Б та В.
  4. За будь-якими напрямками.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Рух прямо (напрямок В) заборонений, адже на основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал.

Читаємо пункт 8.7.3 (е) ПДР:

"Червоний сигнал, зокрема миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух".

Водночас у додатковій секції світлофора увімкнена зелена стрілочка у напрямку ліворуч. Тобто теоретично траєкторії А та Б дозволені.

Читаємо пункт 8.7.3 (б) ПДР:

"Зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку (напрямках). Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції світлофора. Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками". 

Знаки на перехресті відсутні, але на смуги нанесена розмітка 1.18. Якщо вона дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, то дозволяє також і розворот.

Таким чином розворот дозволено лише з крайньої лівої смуги. Водій знаходиться на правій смузі, тому він може повернути ліворуч (траєкторія Б), а от виконати розворот (траєкторія А) без порушення правил неможливо.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації