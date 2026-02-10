Тест ПДР з пасткою на перехресті: де дозволений рух синьому авто?

Схема перехрестя з траєкторіями руху. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про регулювання дорожнього руху та на знання вимог дорожньої розмітки. За якими напрямками може їхати водій автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

А та Б. Б. Б та В. За будь-якими напрямками.

Розбір задачі

Рух прямо (напрямок В) заборонений, адже на основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал.

Читаємо пункт 8.7.3 (е) ПДР:

"Червоний сигнал, зокрема миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух".

Водночас у додатковій секції світлофора увімкнена зелена стрілочка у напрямку ліворуч. Тобто теоретично траєкторії А та Б дозволені.

Читаємо пункт 8.7.3 (б) ПДР:

"Зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку (напрямках). Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції світлофора. Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками".

Знаки на перехресті відсутні, але на смуги нанесена розмітка 1.18. Якщо вона дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, то дозволяє також і розворот.

Таким чином розворот дозволено лише з крайньої лівої смуги. Водій знаходиться на правій смузі, тому він може повернути ліворуч (траєкторія Б), а от виконати розворот (траєкторія А) без порушення правил неможливо.

Правильна відповідь

№2

