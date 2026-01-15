Тест на розташування авто перед поворотом, у якому помилилися 47% опитаних. Розбір ситуації з трамвайними коліями та пріоритетом дорожньої розмітки.

Схема руху легковика та вантажівки на перехресті з трамвайними коліями. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легковика. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На перехресті водій автоцистерни виконує розворот, а водій легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч. Вантажівка знаходиться на крайній лівій смузі, а легковик на трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

На дорозі якраз нанесено розмітку 1.18, яка показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті. Саме тому порушує ПДР водій легкового автомобіля з причепом.

Правильна відповідь

№2

