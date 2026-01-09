Відео
Тест з ПДР — кого має пропустити водій

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 06:45
Тест з ПДР: кого має пропустити водій під час повороту праворуч?
Водій сірого автомобіля здійснює поворот праворуч на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кого має пропустити водій сірого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Пішохідку.
  2. Велосипедиста.
  3. Має пропустити обох.
  4. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Тест ПДР: кого має пропустити водій?

Велосипедист проїжджає прямо, пішохідка переходить дорогу, а водій сірого автомобіля повертає праворуч.

Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога" та табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги", водій сірого автомобіля та велосипедист перебувають на головній дорозі. Але це не має значення, адже зображена ситуація регулюється пунктом 16.2 ПДР:

"На регульованих й нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
