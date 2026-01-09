Тест по ПДД: кого должен пропустить водитель при повороте направо?

Тест по ПДД — кого должен пропустить водитель
Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Пешехода.
- Велосипедиста.
- Должен пропустить обоих.
- Должен проехать первым.
Разбор задачи
Велосипедист проезжает прямо, пешеход переходит дорогу, а водитель серого автомобиля поворачивает направо.
Согласно знаку 2.3 "Главная дорога" и табличке 7.8 "Направление главной дороги", водитель серого автомобиля и велосипедист находятся на главной дороге. Но это не имеет значения, ведь изображенная ситуация регулируется пунктом 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".
Правильный ответ
№3
