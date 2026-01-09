Видео
Видео

Тест по ПДД — кого должен пропустить водитель

Тест по ПДД — кого должен пропустить водитель

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 06:45
Тест по ПДД: кого должен пропустить водитель при повороте направо?
Водитель серого автомобиля совершает поворот направо на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Пешехода.
  2. Велосипедиста.
  3. Должен пропустить обоих.
  4. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест ПДР: кого має пропустити водій?

Велосипедист проезжает прямо, пешеход переходит дорогу, а водитель серого автомобиля поворачивает направо.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога" и табличке 7.8 "Направление главной дороги", водитель серого автомобиля и велосипедист находятся на главной дороге. Но это не имеет значения, ведь изображенная ситуация регулируется пунктом 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".

Правильный ответ

№3

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
